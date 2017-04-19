Уровень безработицы в Украине в марте понизился

В Украине (без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в марте 2017 г. уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем немного уменьшился и составил 1,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат). В марте 2017 г. в Государственной службе занятости было зарегистрировано 406,8 тыс. безработных (против 439,3 тыс. месяцем ранее). Таким образом, количество безработных уменьшилось на 32,5 тыс. человек. При этом 332,8 тыс. человек из числа зарегистрированных безработных получали пособие по безработице. Средний размер пособия на одного безработного в марте 2017 г. составил 2 тыс. 28 грн, что на 105 грн больше, чем в феврале. Среди городского населения зарегистрировано 222,9 тыс. безработных, среди сельского - 183,9 тыс. Напомним, уровень безработицы в Украине в феврале 2017 года составил 1,7%. В Государственной службе занятости было зарегистрировано 439,3 тыс. безработных.

