В 2016 году украинские банки получили максимальный за всю историю убыток

По итогам 2016 года банковская система Украины обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 миллиардов гривен.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге в НБУ.

"Банковский сектор показал рекордно высокий убыток в 2016 году - 159 миллиардов гривен, что обусловлено резервированием кредитного портфеля Приватбанка", - констатировал чиновник.

В текущем году регулятор ожидает изменения тенденции и выхода банковской системы Украины на прибыльную деятельность.

Напомним, в ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы НБУ принял решения о выведении с рынка в отношении 89 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015, 21 - в 2016 и 2 - в 2017 году. Решения о ликвидации регулятор принял в отношении 81 из этих банков. Только 1 банк возобновил работу после продажи инвестору.