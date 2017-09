В ЕП подписали решение о предоставлении Украине торговых преференций

В Европейском парламенте подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

Церемония подписания состоялась в Страсбурге в комнате протокола Европарламента, передает УНИАН.

Документ подписали президент Европейского парламента Антонио Таяни и заместитель министра по вопросам дел Евросоюза председательствующей в ЕС Эстонии Матти Маасикас.

We welcome additional trade measures that provide improved access for #UA exporters to the #EU market. @MattiMaasikas signing the agreement.

pic.twitter.com/aTVktAFMB4 - Estonian MFA (@MFAestonia) 13 сентября 2017 г.

На церемонии также присутствовал докладчик Европарламента по данному вопросу Ярослав Валеса.

Документ должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу. Ожидается, что это произойдет в конце сентября.

17 июля Совет Европейского Союза утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией. Мочевину из предложений исключено.

В частности установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет, как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.