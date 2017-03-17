В госбюджете-2017 запланировано только повышение соцстандартов на 10% – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что государственным бюджетом на 2017 год запланировано повышение социальных стандартов на 10%, а другие повышения, учитывая экономические показатели страны, не планируются.

"Проектом бюджета запланировано 10-процентное поднятие минимальных социальных стандартов, и это значит, что это будет сделано тоже в 2017 году. Другие действия в 2017 году по вопросам заработной платы сделать очень и очень сложно, учитывая на экономику", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

В.Гройсман отметил, что повышение социальных стандартов в 2017 году сверх запланированных в госбюджете-2017 не планируются.

Вместе с тем, премьер отметил, что в 2018 году будут сделаны следующие шаги, чтобы повысить социальные стандарты.