В Кабмине разрабатывают маршрутную карту для вывоза львовского мусора

В Кабинете министров Украины разрабатывают маршрутную карту для вывоза львовского мусора. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время рабочей поездки во Львов, передает пресс-служба вице-премьера. Так, он сообщил, что отрабатывается маршрутная карта, которая определяет ответственных должностных лиц и устанавливает сроки. Таким образом, будет обеспечена публичная отчетность: кто, что и на каком этапе выполняет. По словам вице-премьера, маршрутная карта определяет первоочередные действия, а также краткосрочные и долгосрочные мероприятия. "Прежде всего, должны определить потребности в специалистах, перевозчиках и технике, необходимых для вывоза мусора из города. Сейчас на мусорных площадках Львова находится около 6000 тонн мусора. Вопрос нужно решать. Растет температура и возрастает вероятность инфекционных заболеваний. Необходимо организовать работу таким образом, чтобы удерживать ситуацию до завершения строительства полигона", - подчеркнул Зубко. Кроме того, он отметил, что в краткосрочных планах - выяснить возможности строительства временного полигона на территории Львовской области или Львова.

