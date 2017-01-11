В Кабмине уверяют, что Украине хватит газа до конца отопительного сезона

Даже при удержании низкой температуры запасов газа в подземных хранилищах хватит до конца отопительного сезона. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, сообщили ForUm'у в пресс-службе чиновника.

Он отметил, что с начала осенне-зимнего периода было использовано 22% запасов газа из ПХГ.

"Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа. В настоящее время в подземных хранилищах мы имеем около 11,5 млрд кубических метров газа. К началу отопительного периода Украина закачала 14,5 млрд. По состоянию на 8 января мы использовали около 22% запасов, которые были закачаны в подземные хранилища", - заявил Кистион.

Вице-премьер-министр рассказал, что ситуацию с газообеспечением мониторят ежедневно, и на сегодня есть тенденция к уменьшению потребления газа.

"Мы ежедневно постоянно анализируем ситуацию с газообеспечением, с использованием газа, у нас есть прекрасная динамика уменьшения потребления газа непосредственно и населением, и бюджетными учреждениями, и промышленностью", - отметил Кистион, добавив, что экономия достигается за счет внедрения энергосберегающих технологий, энергоэффективности.

"Даже если сохранится температурный режим около -10 до конца отопительного периода, по расчетам нам будет достаточно для обеспечения необходимой потребности газа для Украины - для населения, бюджетных учреждений и промышленности", - подчеркнул вице-премьер.