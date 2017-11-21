В "Киевавтодоре" и "Киевзеленбуде" проходят обыски, задержаны пять человек

Правоохранители во вторник проводят обыски и выемку документов в коммунальной корпорации "Киевавтодор", коммунальном объединении "Киевзеленбуд" и ряде других предприятий в рамках производства о растрате денежных средств.

Как сообщила пресс-служба городского головы Киева Виталия Кличко, Генпрокуратура совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, департаментом защиты экономики Нацполиции и управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции Киевской горгосадминистрации проводят обыски и выемку документов в КК "Киевавтодор", КП ПЭУ Святошинского, Деснянского, Оболонского и Подольского районов, а также в некоторых подрядных организациях.

Кроме того, обыски и выемка документов происходит в КО "Киевзеленбуд", Управлениях по содержанию зеленых насаждений Оболонского и Голосеевского районов.

Все эти действия происходят в рамках производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Я неоднократно предупреждал руководителей департаментов КГГА, руководителей коммунальных предприятий: наша задача - сделать все, чтобы город развивался и киевляне быстро видели результаты работы. Я настаивал и настаиваю на том, что работать нужно не только оперативно или профессионально, но и честно, прозрачно и ответственно перед обществом", - подчеркнул В.Кличко.

Он поблагодарил за сотрудничество МВД и Генпрокуратуру.

По словам мэра, проведены обыски, задержаны пять человек, проводятся следственные действия. "Это будет превентивной прививкой для тех, кто хочет поживиться из бюджета города и совершать противоправные действия. Каждый, кто нарушает закон, должен нести ответственность", - подытожил городской голова.

В свою очередь, первый заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук указал, что в координации с органами Нацполиции и под контролем Генпрокуратуры, по обращению мэра столицы, была проведена большая работа для выявления преступных схем по хищению денег городского бюджета.

"Мы можем констатировать факт обнаружения преступных группировок, которые действовали в "Киевавтодоре" и "Киевзеленбуде". Пяти лицам будут предъявлены подозрения, следствие будет продолжаться. В течение следующих трех месяцев мы сможем отдельные эпизоды направить в суд", - рассказал он.

Заместитель главы Нацполиции Игорь Купранец привел подробности схемы, по которой происходило хищение средств: "Руководители высшего и среднего звена указанных предприятий, получив средства на проведение ремонтных работ, отправляли эти средства по фиктивным договорам на подконтрольные себе коммерческие структуры, деньги превращались в наличные. Работы, которые по документам выполнялись коммерческими структурами, фактически выполнялись силами и средствами коммунальных предприятий".

По его данным, задокументировано несколько эпизодов, по которым проведены экспертизы. "Мы уже можем сказать о сумме подтвержденных убытков - 11-12 млн грн. Большие цифры мы будем доказывать в процессе расследования", - сказал И.Купранец.