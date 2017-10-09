В Минэнерго подсчитали, что цену на газ надо повысить на 18%

Согласно действующей методики, цену на газ надо повысить до 8,032 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Такие расчеты провело Министерство энергетики и угольной промышленности, говорится в статье на ЭП.

Расчеты показали, что цена на газ надо повысить до 5,815 тысяч гривен (без НДС) за тысячу кубометров - на 17,6% больше текущих цен.

С учетом налогов, наценок поставщиков и транспортных расходов конечная цена для населения и коммунальщиков составит 8,032 тыс. Грн при нынешнем тарифе в 6,937 тыс. Грн за тысячу кубометров.

В правительстве считают, что такая цена неприемлема из-за низкой платежеспособности населения.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров No 187 от 22 марта текущего года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета. Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля. Вместо этого 26 сентября Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили к согласованию механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. К публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. Грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс / минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Природный газ подорожал с 1 октября на 19%. В "Нафтогаз Украины" 1 тыс. Кубометров топлива будет стоить 5873 грн. Однако правительство заявило, что не видит оснований для подорожания.