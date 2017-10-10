В Минэнерго заявили об отсутствии оснований для пересмотра цены на газ на отопительный сезон

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявили об отсутствии оснований для пересмотра цены на газ на отопительный сезон 2017-2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook. "Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% от текущей цены, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года", - говорится в сообщении. Как отмечается, Минэнерго подало на рассмотрение Кабинету министров Украины проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 марта 2017 г. № 187", который был разработан для обеспечения выполнения пункта 2 постановления Кабмина о возложении спецобязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, а также протокола совещания по урегулированию проблемных вопросов в отдельных отраслях энергетики, инфраструктуры, экологии. Сообщается, что предложенные изменения позволят сделать объективный расчет цены на газ на уровне импортного паритета и сбалансировать интересы потребителей и государства, в лице госкомпаний НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укргаздобыча". "В связи с предложенными изменениями к постановлению КМУ №187, период, на основе которого осуществляется расчет значения цены газа на уровне импортного паритета, составит 1 апреля - 1 октября 2016 года и 1 апреля - 1 июля 2017 года. Согласно предложенному Минэнергоугля расчету, цена газа на период с 01.10.2017 по 01.04.2018 составит 5223,06 грн без НДС, что лишь на 5,6% больше текущей цены", - говорится в сообщении.

