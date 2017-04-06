В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий с 1 мая

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий состоится 1 мая 2017 года, передает пресс-служба Кабмина. "В государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", - заявил Розенко. По его словам, для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%. "Это и минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая сегодня уже зафиксирована", - добавил вице-премьер. Он добавил, что прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц - минимальная пенсия - с 1 мая 2017 будет составлять 1312 гривен, а с 1 декабря - 1373 гривен. Напомним, ранее сообщалось о заявлении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, что Кабмин за 7 лет намерен минимизировать дефицит бюджета Пенсионного фонда.

