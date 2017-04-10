В Минсоцполитики намерены внедрить электронную регистрацию всех трудовых договоров

Министерство социальной политики Украины выступает за внедрение обязательной электронной регистрации всех трудовых договоров, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Работодатель будет обязан информацию о работнике вносить в специальный реестр. Это будет живой реестр работающих людей. Более того, трудовой договор будет считаться не заключенным, если он не зарегистрирован электронно", - цитирует слова А.Ревы пресс-служба Минсоцполитики в понедельник.

По его словам, этот трудовой договор можно будет накладывать на систему персонифицированного учета Пенсионного фонда, отслеживая состояние выплат зарплат, и то, как уплачиваются взносы.

Кроме того, этот реестр будет показывать и количество работающих людей.

"Введение электронных трудовых договоров, не только даст возможность качественно защитить трудовые права граждан, но и успешно преодолевать теневую занятость", - отметил А.Рева.

Соответствующую норму от электронной регистрации всех трудовых договоров министр предлагает внести в новый закон о занятости.

В сообщении отмечается, что, на данный момент в Украине зафиксировано 6 случаев штрафов работодателей за незаключение трудового договора в сумме десятикратного размер минимальной заработной платы.