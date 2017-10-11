В Минсоцполитики рассказали, когда начнется монетизация субсидий

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, когда начнется монетизация субсидий. Об этом, в частности, рассказал директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает "5 канал". "Общая сумма назначенных таких монетизированных выплат - 1,1 миллиарда гривен. Мы планируем обеспечить такую ​​выплату в конце октября текущего года", - заявил Музыченко. По его словам, это даст возможность дополнительно стимулировать население к уменьшению потребления энергоресурсов. Кроме того, граждане увидят, куда "девается" их экономия - она трансформируется в конкретные выплаты Отмечается, что на законное возмещение сэкономленных энергоносителей в предыдущий отопительный период имеют право 2 млн семей. Так, более 80% из них написали заявление о возврате средств. Средства будут переводить на счета в банках или через почту.

