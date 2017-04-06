В ООН заявили о снижении мировых цен на продовольствие

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН констатировала снижение мировых цен на продовольствие из-за имеющихся больших запасов и прогнозов высоких урожаев. Об этом сообщается в пресс-релизе организации. Отмечено, что индекс цен на продовольствие в марте составляет около 171 пункта. Такой показатель на 2,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, однако на 13,4% выше по сравнению с прошлым годом. Сообщается, что индекс цен на продовольствие является взвешенным торговым индексом, который демонстрирует результат мониторинга цен на пять основных групп продовольственных товаров на международном рынке. Индекс цен на зерновые снизился на 1,8% в феврале, что в основном обусловлено падением цены на пшеницу и кукурузу. Индекс цен на растительные масла также снизился на 6,2% в этом месяце. Сообщается, что индекс цен на сахар снизился на 10,9% и достиг самого низкого уровня с мая 2016 года, однако индекс на мясные продукты вырос на 0,7%.

