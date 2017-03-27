В Париже начались слушания по иску Ощадбанка против России

В понедельник в Париже начались устные слушания по иску Ощадбанка (Киев) к Российской Федерации в связи с тотальным уничтожением инвестиций банка в Крыму после аннексии полуострова.

Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, в состав титулованного арбитражного трибунала входят: королевский адвокат (председательствующий) Дэвид Ей.Ар.Уильямс, судья Чарльз Ен.Брауер и Хьюго Перезкано Диаз.

Позицию Ощадбанка представляют внешние юридические советники - компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP и украинская юридическая фирма "Астер".

Слушания проходят в помещении Международной торгово-промышленной палаты (ICC). Ожидается, что они продлятся до трех дней. Представители РФ отказались от участия в слушаниях.

"Ощадбанк прилагает все усилия, чтобы сформировать сильную позицию и полностью представить свой иск против Российской Федерации. В материалах дела более 4 тыс. страниц, а доказательная база содержит полное и аргументированное подтверждение юридической позиции банка. Иск Ощадбанка - первый иск об утрате активов в Крыму, который будет заслушан не только относительно юрисдикции, а также по сути и оценке потерь", цитирует пресс-служба Ощадбанка председателя правления финучреждения Андрея Пышного.

Как отмечается в сообщении, после завершения устных слушаний ожидается, что трибунал перейдет к обсуждению и принятию решения, что займет определенное время.

Как ранее сообщалось, сумма требований включает стоимость потери активов и стоимость потери бизнеса Ощадбанка в Крыму и составляет более $1 млрд.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (210,099 млрд грн) среди 93 действовавших в стране банков.