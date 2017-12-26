В среднем в этом году украинцы планируют потратить на празднование Нового года 1 тыс. 659 грн.

Данные опроса опубликовала Research&Branding Group.

Подчеркивается, что в прошлом году украинцы тратили 1 тыс. 205 грн, а в 2015 - 911 грн.

На праздничный стол в среднем готовы потратить 806 грн, на подарки - 769 грн, на другие новогодние расходы - 721 грн.

Социологи отмечают, что приведенную сумму нужно воспринимать как условную, ведь реальные размеры этих расходов будут существенно различаться в разных семьях.

К слову, с 19 декабря в Украине стартовали новогодние праздники и продлятся они почти месяц. Именно в это время в Киеве организовывается множество мероприятий для веселого времяпровождения с малышами.