В США назвали условия предоставления Украине 500 млн долларов на оборону

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине помощь на оборону в размере 500 млн долларов при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии США Роб Портман, передает "Голос Америки". По словам Портмана, США предоставят Украине помощь при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора. В частности, речь идет о введении гражданского контроля за военными, а также улучшении системы обеспечения. Напомним, ранее сообщалось, что Сенат одобрил бюджет США с помощью Украине в размере 500 млн долларов. Данный документ предусматривает предоставление летального и нелетального оборудования, обучения и технической помощи. Кроме этого, есть возможность дополнительного использования 250 млн долларов по отдельному решению главы Пентагона по согласованию с главой Государственного департамента США.

