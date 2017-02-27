В текущем году в столице планируют отремонтировать важные крупные дорожные магистрали

Ремонтные работы важных дорожные магистралей Киева в 2017 году будут активно проходить в зоне проведения "Евровидения", сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Также активно будут проходить ремонтные работы в зоне проведения "Евровидения". Это и Русановская набережная, и ул. Раисы Окипной, и ул.Митрополита Андрея Шептицкого. В летний период мы начнем такие масштабные проекты как Воздухофлотский путепровод, ул.Телиги, ул.Довженко, бульвар Дружбы Народов, Набережное шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро", - цитируют заявление генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александра Густелева на сайте КГГА в пятницу.

А.Густелев отметил, что большинство столичных дорог, которые сегодня являются проблемными и не ремонтировались 30 лет и более.

"Сегодня очень много нареканий на некоторые дороги Киева. Справедливых нареканий, что там невозможно проехать. Но надо вспомнить, когда они в последний раз ремонтировались. Как пример - улица Телиги, Воздухофлотский проспект, Кольцевая - эти дороги раз ремонтировались в 70-е годы", - отметил руководитель "Киевавтодора".

Он также подчеркнул, что в соответствии с государственными строительными нормами, межремонтный срок любой магистрали составляет восемь лет. Одной из проблем Киева остается и неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта, который разрушает столичные дороги.

"Перегруженный транспорт едет через Киев. А столица - это не город, через который должен идти транзитный транспорт. Он должен идти кольцевой дорогой. Это проблема не только и не столько города, это проблема государства", - подчеркнул А.Густелев.

Кроме того, им было анонсировано продолжение начатых в прошлом году капитальных ремонтных работ Одесского путепровода и путепровода на проспекте Науки, на ул.Луговой, ул.Набережно-Корчеватской, ул.Трублаини и других.