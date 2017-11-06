В Украине до 2023 года построят более 100 бассейнов стоимостью $1 млрд

Более 100 водноспортивных комплексов стоимостью около $1 млрд будет построено в Украине в течение следующих пяти лет, заявил первый вице-президент Федерации плавания Украины Владимир Шумилин на международной конференции "Город и современный плавательный бассейн".

"Ближайшие пять лет в Украине появится не менее ста новых водноспортивных комплексов. В этом направлении одновременно работают фитнес-индустрия и муниципалитеты, которым децентрализация дала возможность реализовывать потребности горожан в спортивной инфраструктуре ", — отметил В.Шумилин.

По прогнозам Федерации плавания, операторы рынка фитнес-услуг в 2018-2023 годах будут создавать новые водноспортивные объекты в крупных и средних городах (от 250 тыс. жителей), а муниципалитеты — как в крупных, так и в средних и малых населенных пунктах.

Как отметил президент Федерации плавания Дмитрий Качуровский, Федерация предоставляет городам методологическую помощь для создания водноспортивных объектов, соответствующих международным стандартам и пригодным для тренировок и спортивных соревнований.

По данным Федерации плавания, сейчас в Украине эксплуатируется 534 бассейна и плавательных комплекса. Из них 100 находится в частной собственности — в структуре фитнес-комплексов и гостиниц.