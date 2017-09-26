В Украине отопительный сезон может начаться раньше запланированных сроков. Об этом в интервью одному из телеканалов сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба ведомства. По словам Зубко, в связи с ожидаемым снижением температуры воздуха с 27 сентября не исключено, что отопительный сезон стартует раньше, чем планировалось. Отметим, в прошлом году он начался 5 октября и закончился 15 апреля. Зубко также отметил, что готовность к отопительному сезону по Украине составляет 97,6%. "Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла в домах, детских садах, школах, больницах, а также - котельных, которые будут подавать тепло", - подчеркнул он. Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украине хватит энергоресурсов для отопительного сезона 2017-2018 годов. "Мы качественно подготовились к зиме. Мы имеем все запасы, начиная от газа и заканчивая всем, чем необходимо, чтобы планово войти в новый отопительный сезон, пройти достойно зиму", - отметил премьер.

