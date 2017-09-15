В Украине самые высокие тарифы на электричество в Европе - НКРЭКУ

Тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми высокими в Европе. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

"Длительное время, в течение 25 лет были очень теплые и отцовские слова о защите потребителя. И сейчас тарифы на электроэнергию в Украине наибольшие в Европе", - сказал Вовк.

Он отметил, что принятый Верховной Радой закон о рынке электрической энергии позволит перейти от плановой экономики в энергетике к рыночной, в результате чего потребитель сможет получить конкурентную цену на качественные услуги.

"Мы уверены, что в результате будет установлена справедливая цена на качественные стабильные услуги", - отметил Вовк.

В то же время, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус считает некорректным сравнение тарифов в Украине и Европе. Об этом он написал в Facebook.

"Если честно, то (тарифы, - ред.) не самые высокие. Для населения низкие, для бизнеса есть ниже, есть и выше. Но сравнивать в лоб тарифы на электроэнергию с Европой, в которой совершенно другая структура генерации, другие (большие) налоги и акцизы, другие затраты регулируемых компаний, и с которой мы даже не объединены в один рынок, очень некорректно", - написал Герус.

Как сообщалось, 13 апреля 2017 г. Верховная Рада приняла закон о рынке электрической энергии, который предусматривает внедрение конкурентных отношений на энергорынке, , в том числе на розничном. Конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Принятие закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро. Этот законопроект отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего закона о функционировании рынка электрической энергии Украины, который определяет организацию рынка в целом и предусматривает проведение корпоратизации компании -оператора объединенной энергосистемы Укрэнерго.

При своевременном выполнении норм закона предполагается, что промышленные потребители смогут выбирать поставщика электроэнергии в 2019 г., а население - в 2020 г.