В Украине стартовал отопительный сезон, оснований для роста цен на тепло нет - Кабмин

В Украине сегодня, 15 октября 2017 года, официально начался отопительный сезон, оснований для роста цен на тепло нет. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. "Согласно календарному плану, 15 октября в Украине начинается отопительный сезон. Социальные объекты - школы, детсады, больницы - должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд - при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток", - говорится в сообщении. В правительстве заверили, что Украина впервые за последние годы полностью готова к отопительному сезону - запасы топлива созданы. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, по состоянию на сентябрь в подземных хранилищах находится 14,8 млрд м3 природного газа, что на 2,3 млрд м3 больше показателя прошлого года. Запасы угля - 1 980,5 тыс. тонн, что на 568,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя. В то же время в Кабмине подчеркивают, что обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением - прямая и полная ответственность местной власти. Так же, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители. Однако премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно подчеркивал, что оснований для повышения цены на газ в Украине пока нет. Именно поэтому, уверен глава правительства, на местах нельзя допустить роста цен на тепло и горячую воду. "Рассчитываю, что местные руководители ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повышений", - сказал Гройсман.

