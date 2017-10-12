В Украину прибыла вторая партия антрацита из США

В "Морской торговый порт "Южный" прибыла вторая партия антрацита из Соединенных Штатов Америки для ОАО "Центрэнерго" в размере 60 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба "МТП "Южный" в Facebook. "МТП "Южный" сегодня выполняет условия договоров с грузовладельцами и поручения Министерства инфраструктуры. Первый балкер с американским углем разгружен в сентябре за рекордные 44 часа. Еще за 21 сутки завершены загрузки вагонов для ТЭС. За 9 месяцев на склады украинских электростанций отправлено 540 000 тонн антрацита. В октябре предприятие планирует проработать еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 000 тонн. Перегрузочное оборудование и производственные мощности работают без замечаний. Я уверен, что ничто не помешает нам и в дальнейшем эффективно работать", - отметил и.о. директора предприятия Виталий Жуковский. Напомним, в украинский порт "Южный" 13 сентября 2017 года прибыло первое судно с импортным антрацитом из США. "13 сентября в 02.15 часов в перегрузочный комплекс ГП "Морской торговый порт "Южный" пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго". Стивидоры планируют разгрузить импортный груз за 3 суток", - говорится в сообщении.

