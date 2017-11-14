ВБ готов дальше помогать улучшать систему здравоохранения Украины – Супрун

Всемирный банк поддерживал Украину на пути к принятию медицинской реформы и готов продолжать оказывать Киеву помощь в этом направлении, заявила и.о. главы Минздрава Уляна Супрун по итогам встречи с президентом группы ВБ Джимом Йонг Кимом (Jim Yong Kim) в понедельник в Киеве.

"Всемирный банк неоднократно поддерживал Украину на пути к принятию медицинской реформы и готов в дальнейшем помогать улучшать систему здравоохранения. Есть общий амбициозный проект "Улучшение здоровья на службе у людей", который работает в 8 областях Украины и помогает предоставлять качественную медицинскую помощь и профилактику их жителям. Спасибо международным партнерам из банка за помощь украинцам жить более здоровой жизнью. Надеюсь на расширение и углубление сотрудничества", - написала У.Супрун в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Она сообщила, что вместе с президентом группы Всемирного банка посетила в Киеве Центр первичной медико-санитарной помощи №1 и клиническую больницу №15.

"Джим Йонг Ким поздравил наших медиков с законодательными изменениями, которые позволят работать системе здравоохранения по новым, современным и справедливым правилам", - написала и.о. главы Минздрава.

Она также выразила благодарность медикам, "которые уже готовятся к изменениям". Как пример такой подготовки, она привела Центр первичной медико-санитарной помощи №1, который уже работает с системой E-Health.

"Пока в пилотном режиме, но уверяют, что готовы полностью перейти на безбумажные отношения с медициной. Их пациенты быстрее почувствуют положительный эффект медицинской реформы и медучреждение будет иметь конкурентное преимущество среди киевских больниц", - отметила У.Супрун.