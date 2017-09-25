Великобритания предоставит Фонду ООН в сфере народонаселения 950 тыс.фунтов для поддержки жертв гендерного насилия в Украине, заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Мы очень горды тем, что мы поддерживаем Фонд народонаселения ООН в Украине и с 2015 года отдел международного развития (министерство международного развития) внес свой вклад в размере 2 млн фунтов и мы собираемся предоставить 950 тысяч фунтов дополнительно..., что в целом составит около 3 млн , которые будут предоставлены для поддержки борьбы с насилием против женщин в Украине", - сообщила Дж.Гоф в ходе форума "Вместе за Украину, свободную от насилия в отношении женщин" в понедельник в Киеве.

По её словам, финансовая поддержка Великобритании фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) позволяет работать в Украине 26 мобильным бригадам, ряду приютов психосоциальных и юридических консультаций для жертв гендернообусловленного насилия.

Дж.Гоф отметила, что около 18 тысяч человек получили помощь в рамках проекта.

Она рассказала, что установлена "горячая линия", которая получает 50 тысяч звонков в день. По словам дипломата, около 120 тысяч людей получили помощь, связанную с материнством и детством, были розданы 543 тысяч наборов для жертв гендернообусловленного насилия, 7 млн. презервативов, чтобы предотвратить ВИЧ-инфекции и нежелательную беременность.

"Были проведены тренинги для 300 тысяч работников, в том числе полиции, для того, чтобы они лучше понимали, как бороться с гендернообусловленным насилием",- рассказала Дж.Гоф.

"Вдоль линии столкновения на востоке Украины мы создали целую сеть пунктов, где могут получить помощь жертвы, пострадавшие от насилия", - отметила Дж.Гоф.