Восстановлено движение автомобилей и поездов возле Калиновки - ГСЧС

После взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой обл. по состоянию на 11:00 28 сентября восстановлено движение автомобилей и поездов возле Калиновки, остается заблокированным перемещение самолетов в радиусе 12 км от Калиновки.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС на странице в Facebook, сообщает ГолосUA.

В частности, открыто движение по трассе Житомир - Могилев-Подольский. Также открыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка-Калиновка.

Напомним, во вторник вечером, 26 сентября, на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар. Среди пострадавших - две женщины, они доставлены в медицинское учреждение.

В результате пожара около 15 тыс. человек остались без газа (с. Дорожное, с. Медведка, с. Лавровка). Также отключены линии электропередач Калиновка - УкрФлора и Калиновка - Лавровка.

Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту совершения диверсии на территории воинской части. В то же время следователи расследуют четыре основные версии пожара в Калиновке.