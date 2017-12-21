ВР приняла законопроект о мониторинге публичных закупок

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о мониторинге публичных закупок (№4738-д), который расширяет полномочия Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в сфере публичных закупок.

За законопроект с учетом технико-юридических правок проголосовало 226 депутатов на заседании в четверг.

"Законопроект предлагает передать функцию мониторинга публичных финансов Государственной аудиторской службе", - отметил председатель комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук (фракция "Народный фронт"), представляя законопроект.

Как сообщалось, законопроект предполагает обязать заказчиков закупки реагировать на рекомендации и замечания Госаудитслужбы. В настоящее время аудиторы ГАСУ не располагают инструментами для избежания нарушений на всех этапах закупок. "Они могут реагировать на нарушение только после торгов, когда договоры уже подписаны и деньги перечислены. Рекомендации аудиторов по расторжению договоров не являются обязательными к исполнению и часто игнорируются нарушителями", - отмечало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Законопроект предусматривает интегрирование в систему электронных торгов "ProZorro" механизма риск-индикаторов, которые должны автоматически искать подозрительные закупки. Такие будут попадать в очередь на проверку ГАСУ. Кроме срабатывания системы риск-индикаторов, поводом для проверки закупки могут стать обращения общественных активистов, журналистов или представителей органов власти и местного самоуправления. Аудиторы также смогут инициировать проверку любой закупки.

Если заказчик не устранит нарушения и не аргументирует своих действий, ГАСУ сможет принять провести комплексную проверку закупки и наложить соответствующие штрафы по решению суда.