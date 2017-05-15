ВВП Украины в I кв.-2017 вырос к I кв.-2016 на 2,4%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года замедлился до 2,4% по сравнению с 4,8% в четвертом квартале 2016 года, такую оперативную оценку обнародовала Государственная службы статистики в понедельник.

Согласно ее данным, по отношению к предыдущему кварталу (четвертому кварталу 2016 года) снижение ВВП составило с учетом сезонного фактора 0,3%.

Как сообщалось, в марте этого года Госстат улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале прошлого года с 4,7% до 4,8%. Оценка роста за третий квартал улучшалась дважды – сначала с 1,8% до 2%, а затем до 2,3%.

Во втором квартале 2016 года, по данным Госстата, ВВП страны увеличился к аналогичному кварталу предыдущего года на 1,5%, в первом – всего 0,1%, а в целом за 2016 год экономика Украины выросла на 2,3%.

Правительство построило госбюджет-2017 на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанк Украины ожидал увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%.

Из-за транспортной блокады ОРДЛО Нацбанк затем ухудшил свой прогноз до 1,9%, ожидая по итогам первого квартала замедления роста до 3%.

Минэкономразвития оценивало рост в первом квартале 2017 года в 2,1-2,3%.