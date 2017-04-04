Выделение Украине очередного транша МВФ по программе EFF окажет поддержку курсу гривни

Решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении Украине очередного транша в размере около $1 млрд (734,05 млн SDR) в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) окажет поддержку курсу гривни, станет позитивным сигналом для международных инвесторов и позволит Национальному банку Украины (НБУ) продолжить поэтапную валютную либерализацию, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, решение о выделении кредитного транша МВФ позитивно не только для дальнейшего курсформирования, но и для улучшения инвестиционного климата в целом. Решение о выделении кредита одним из наиболее авторитетных финансовых институтов в мире – сигнал для международных инвесторов. В более долгосрочной перспективе это очень важный фактор для позиций национальной валюты", - сказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

При этом он добавил, что в результате проводимой Нацбанком монетарной политики курс гривни практически перестал реагировать на нерыночные факторы.

"Что же касается краткосрочного эффекта, то реальное влияние на курс сможет оказать сам факт выделения кредитных средств, которые пойдут на укрепление международных резервов страны. Психологически новость о позитивном решении МВФ не влияет на котировки. На сегодняшний день благодаря монетарной политике Нацбанка гривня практически перестала реагировать на нерыночные, неэкономические факторы", - сказал эксперт.

По его оценке, в ближайшее время курс гривни будет стабильным, несмотря на возможные экономические последствия торговой блокады,

"Завершение отопительного сезона и соответствующее снижение спроса в связи с уменьшением объемов импортируемых энергоресурсов, традиционная сезонная активизация металлопроизводителей, увеличивающая объемы предложения, позволят курсу сохранять вполне ровные позиции в районе 27 грн/$1. Даже несмотря на ситуативные колебания на рынке в моменты возмещения предприятиям НДС и следующим за этим снижением предложения, репатриации компаниями дивидендов за рубеж и прочее, мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы курс гривни будет достаточно стабильным", - сказал О.Куринной.

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец считает что, выделение транша по программе EFF является позитивным сигналом для валютного рынка.

"Решение МВФ окажет психологическую поддержку курсу гривни. Экономика адаптировалась к нынешнему курсу гривни, который сформировался под влиянием рыночных факторов", - сказал банкир.

При этом он добавил, что заявление министра финансов Александра Данилюка о том, что Украина планирует до конца года получить еще три транша по программе EFF, причем следующий может поступить уже в мае, стало еще одним дополнительным психологическим фактором, позитивно влияющим на ситуацию на валютном рынке в более долгосрочной перспективе.

В.Кравец также полагает, что решение МВФ о выделении Украине ресурсов МВФ будет косвенно способствовать повышению инвестиционной привлекательности страны. "МВФ дал позитивный сигнал международным инвесторам, приняв решение о выделении транша, несмотря на то, что Высокий суд Лондона в конце марта одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о долге по евробондам на $3 млрд", - добавил он.

Главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов полагает, что получение транша МВФ существенно не повлияет на валютный рынок.

"Мы не ожидаем существенного влияния решения МВФ о выдаче очередного транша на валютный рынок. Полученные средства никак не участвуют в краткосрочном балансе рынка. В то же время с более долгосрочной точки зрения накопления золотовалютных резервов объем полученного транша сравнительно невелик и сопоставим с предстоящим объемом погашений кредитов в адрес того же МВФ в 2017 году ($0,85 млрд)", - сказал он.

При этом А.Блинов добавил, что получение транша МВФ вместе с сохранением макрофинансовой стабильности является положительным сигналом для рынка. "Это может способствовать улучшению кредитных рейтингов и прочих оценок финансовых рынков по Украине. Однако недавнее ухудшение макроэкономических прогнозов из-за остановки ряда промышленных предприятий, к сожалению, существенно сдерживает оптимизм рынков относительно Украины", - сказал он.

Директор казначейства Ощадбанка Владимир Исаков полагает, что решение МВФ о выделении транша окажет позитивное влияние на валютный рынок.

"Это положительные новости, которых давно ждали. Не думаю, что будет существенное влияние на рынок, но в целом влияние позитивное", - сказал он.

Эксперты полагают, что финансовая поддержка страны со стороны МВФ создаст условия для продолжения валютной либерализации.

"Национальный банк продолжит поэтапное снятие ограничений на валютном рынке не ранее июня, когда станут известны сроки выделения следующего транша МВФ. Вполне вероятно, что в начале лета, когда волатильность гривни, как правило, снижается, регулятор может снизить норму обязательной продажи валюты с 65% до 50%, а также увеличить лимит покупки физическими лицами наличной валюты", - сказал В.Кравец.

О.Куринной придерживается аналогичной точки зрения. "Мы не исключаем, что рост золотовалютных резервов способен повлиять и на дальнейшую политику НБУ по либерализации рынка, включая и возможность снижения лимита обязательной продажи валютной выручки с 65% до 50%", - сказал он.