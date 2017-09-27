Взрывы под Винницей: убытки могут составить 800 млн долларов

В результате детонации боеприпасов после взрывов на складах под Калиновкой в Винницкой обл. государство понесло убытки на сумму около 800 млн долларов. Об этом заявил народный депутат от фракции "БПП" Иван Винник, передает NewsOne. "Государство потеряло сегодня в результате взрывов боеприпасов на сумму около 800 млн долларов по рыночным ценам, даже если считать, что они не новые. При этом не имеет значения, взрывались танковые снаряды или боеприпасы к РСЗО", - сказал он. Как сообщалось ранее, ситуация со взрывами на складах боеприпасов в Калиновке стабилизировалась. "По состоянию на 17:00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту", - сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook. Также сообщалось, что на месте ликвидации работает 6 пожарных танков. Пожарным самолетом АН-32П ГСЧС осуществлено 5 вылетов, за каждым сброшено 8 тонн воды. Кроме того, на место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыло 15 групп разминирования и 18 единиц техники. Всего в ликвидации последствий происшествия привлечено более 700 военнослужащих ВСУ.

