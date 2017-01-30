Янукович и его окружение "отмыли" 201,7 млрд гривен - Госфинмониторинг

Экс-президент Украины Виктор Янукович и его окружение "отмыли" 201,7 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.

Согласно расследованиям службы, проводившимся с марта 2014 года по декабрь 2016 года, подготовлено и направлено в правоохранительные органы 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов) в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками времен президентства Януковича.

По результатам расследований Госфинмониторингом заблокированы на счетах физических и юридических лиц имеющих связь с экс-президентом и бывшими его соратниками, средства в эквиваленте 1,54 млрд долл.

Кроме того отмечается, что особое внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших указанных чиновников за рубежом.

В частности, по сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы представителей тогдашней власти, местного самоуправления и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долл., 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков.

Активы чиновников размещены в Австрии, Великобритании, Латвии, Кипре, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.

Отметим, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что около 20 человек из числа экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича признали свою вину в совершении особо тяжких преступлений, уплатили штрафы, некоторые из них достигают до 5 млн долл., и заключили сделки со следствием.