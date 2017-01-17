За 2016 год Украина опустилась на одну позицию в рейтинге инновационных экономик, составленном Bloomberg. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Innovation Index. По состоянию на начало 2017 года Украина занимает 42 ступеньку рейтинга уступив Хорватии. В тройку лидеров вошли Южная Корея, Швеция и Германия. Больше всех в рейтинге опустилась Россия, потеряв за прошлый год 14 позиций. Последние три ступеньки рейтинга заняли Казахстан, Аргентина и Марокко. При этом Марокко потеряло 2 позиции, поменявшись местами с Казахстаном. Рейтинг Аргентины, по сравнению с 2016 годом, остался неизменным. При составлении рейтинга учитываются расходы на научные исследования и разработки, а также количество высокотехнологичных компаний в стране.

