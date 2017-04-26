За последние 20 лет было уничтожено почти 95% мировых запасов химоружия - ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщает, что 98% населения мира живут в странах, которые подписали Конвенцию о запрещению химическоого оружия. Об этом сообщается на сайте ОЗХО. В организации заявляют, что за последние двадцать лет почти 95% запасов химического оружия были ликвидированы под контролем ОЗХО. "ОЗХО наблюдает за глобальными усилиями по постоянному и достоверному уничтожению химического оружия. Со времени вступления Конвенции в силу в 1997 году, и с ее 192 государствами-участниками, это самый успешный договор о разоружении, ликвидирующий целый класс оружия массового уничтожения", - сообщили на сайте организации. Отмечается, что 192 страны, которые взяли на себя обязательства по Конвенции о химическом оружии, позволили 98% населения всего мира жить под защитой Конвенции. Напомним, ранее французские спецслужбы пришли к выводу, что силы, верные президенту Сирии Башару Асаду, провели 4 апреля 2017 года в северной Сирии атаку с использованием зарина и что Асад или его ближайшее окружение приказали нанести удар.

