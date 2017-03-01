Захарченко заявил о "национализации" около 40 украинских предприятий в ДНР

Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил о "национализации" около 40 украинских предприятий на территории ДНР. Об этом сообщает сепаратистский сайт "Донецкое агентство новостей". "Порядка 40 предприятий под внешним управлением", - сказал Захарченко. По его словам, никто из украинских граждан, которым принадлежат предприятия, не контактировал с представителями ДНР. При этом пресс-секретарь Захарченко Алена Алексеева заявила, что в ДНР создан штаб, который отслеживает соблюдения прав работников предприятий. По ее словам, штаб составлен из профсоюзов и "представителей работников".

