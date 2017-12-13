Заинтересованные в покупке Roshen стороны не готовы принять на себя страновые риски - представитель Rothschild

Заинтересованные в покупке кондитерской корпорации Roshen (Киев) компании не готовы принять на себя страновые риски и отказывались от сделки, сообщил представитель компании Rothschild.

"Фактически все заинтересованные стороны нам сообщили, что не готовы принять на себя такой высокий риск и вежливо отказывались от возможности", - сообщил в интервью изданию "Украинская правда" управляющий директор Rothschild Inc. в странах СНГ Джованни Сальветти.

Он уточнил, что речь идет об украинско-российском кризисе, развитие которого непредсказуемо.

По его словам, решение о размещении доли Петра Порошенко в управление "слепого" траста является самым прозрачным и единственным рабочим вариантом эффективного отделения П.Порошенко от его прав собственности на акции.

Дж. Сальветти отметил, что только игроки глобального уровня могут позволить себе купить такую крупную корпорацию, как Roshen, стоимость которой в нормальных рыночных условиях составит порядка нескольких миллиардов долларов.

"Мы связались со всеми основными мировыми игроками, работающими в этом секторе: с европейцами, североамериканцами, азиатами, а также с некоторыми крупными инвестиционными фондами… Им всем понравилась компания, но контекст для них был слишком рискованным, и к сделке они не были готовы", - заявил представитель Rothschild.

Как сообщалось, согласно подписанному П.Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ную долю в корпорации Roshen в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам – по 0,5%.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.