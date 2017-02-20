Запасы антрацита на ТЭС Украины за неделю снизились на 4,8%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 12 по 19 февраля (к концу суток) сократились на 1,6% (на 24 тыс. тонн) – с 1,530 млн тонн до 1,506 млн тонн.

Согласно сообщению НЭК "Укрэнерго", в частности, запасы углей антрацитовых марок за этот период снизились на 4,8% (на 40 тыс. тонн) – до 802 тыс. тонн (в т. ч. 279 тыс. тонн на Луганской ТЭС), тогда как марок "Г" и "Д" – увеличились на 2,3% (на 16 тыс. тонн), до 704 тыс. тонн (в т.ч. 130 тыс. тонн на Бурштынской ТЭС).

Ранее врио главы НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук отмечал, что в рамках введениия чрезвычайной ситуации в электроэнергетической отрасли планируется снизить сжигание электростанциями антрацита с 30 тыс. тонн до 20 тыс. тонн в сутки.

По данным НЭК "Укрэнерго", 19 февраля вне резерва из-за отсутствия угля антрацитовой группы находилось 9 энергоблоков и два корпуса ТЭС "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" (3258 МВт), угля газовой группы – один энергоблок "ДТЭК Днипроэнерго" (300 МВт).

Неделей ранее – 12 февраля – из-за отсутствия угля антрацитовой группы вне резерва находилось три энергоблока, один корпус и один турбогенератор ТЭС "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" (1155 МВт), угля газовой группы – два энергоблока "ДТЭК Днипроэнерго" (600 МВт).

На утро 20 февраля в покрытии энергопотребления 21563 МВт ОЭС Украины принимали участие 30 пылеугольных блоков и один корпус ГК ТЭС мощностью 5314 МВт, 13 блоков и один турбогенератор АЭС мощностью 11944 МВт, ГЭС и ГАЭС – 2248 МВт, ТЭЦ – 2013 МВт, ВИЭ – 44 МВт.

На вечерний максимум 19 февраля экспорт с энергоострова "Бурштынской ТЭС" составлял 552 МВт, в Польшу – 210 МВт, тогда как экспорт в направлении Беларуси, Молдовы и РФ отсутствовал.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.