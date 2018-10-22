Агентство S&P подтвердило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом. Об этом сообщает агентства.

Одновременно агентство подтвердило рейтинг Украины по национальной шкале на уровне "uaBBB".

"Позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных и внешнеэкономических показателей, что позволит Национальному банку Украины (НБУ) еще больше смягчить валютные ограничения, а также, если мы придем к выводу, что ситуация в неподконтрольном правительству регионе - на востоке страны - стабилизировалась и дальнейшая эскалация напряженности не предвидится", - говорится в сообщении агентства.

В S&P также отметили слабость экономики Украины с точки зрения уровня доходов на душу населения, "а также неблагоприятную институциональную среду и сложную политическую ситуацию, значительное влияние на которые оказывает по-прежнему недостаточная прозрачность на разных уровнях государственного управления".

Кроме того, рейтинги Украины по-прежнему сдерживаются высоким уровнем инфляции потребительских цен, который, несмотря на его снижение в последние месяцы, по-прежнему превышает целевой показатель НБУ, напомнили в агентстве.

Напомним, ранее агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-".

В сентябре 2018 года в международном рейтинговом агенстве Fitch Ratings заявили, что кредитоспособность Украины напрямую зависит от поддержки Международного валютного фонда.