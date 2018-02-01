Американская компания Amazon впервые стала самой дорогой торговой маркой в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга 500 самых дорогих брендов, составленного консалтинговой компанией Brand Finance. Согласно данным рейтинга, за прошедший год компания увеличила свою стоимость на 42%, и стала лидером, обогнав Google и Apple. По итогам 2017 года стоимость бренда оценивается в 150,8 млрд долларов. Что касается прошлогодней двойки лидеров, то Google, занял место Amazon, опустившись на третью позицию рейтинга. За 2017 год его стоимость увеличилась на 10% до 120,9 млрд долларов. Крупнейший производитель мобильных телефонов и гаджетов компания Apple осталась на прошлогодней второй позиции, при этом увеличив свою стоимость на 37%. Согласно данным рейтинга стоимость Apple оценивается в 146,3 млрд долларов. Всего в первую десятку лидеров вошли 8 американских брендов. Кроме вышеупомянутых в рейтинг вошли Facebook, AT&T, Microsoft, Verizon, Walmart. По одному бренду представляют Корею и Китай: Samsung и ICBC. Напомним, основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории по версии американского телеканала CNN.

