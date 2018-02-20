Американский антрацит помог Украине улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом

Американский антрацит помог Украине не только осветить и обогреть дома своих граждан, но и улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.

По словам источников, сделка по углю была важна для Трампа, потому что его ключевые избиратели - угольные регионы США - получили заказ. Украине же сделка обеспечила благосклонность Белого дома, необходимую в свете конфликта с Россией, а также дала новый источник угля, когда привычные источники оказались недоступны.

Несмотря на стимулы, которые применяет администрация Трампа, коммунальные предприятия США закрывают угольные электростанции и переходят на газовую, ветровую и солнечную энергию. Поэтому горнодобывающие компании США наращивают экспорт в Азию и ищут новых покупателей среди восточноевропейских стран, пытающихся диверсифицировать поставки из России, отмечает Reuters.

В июле прошлого года, после встречи Трампа с президентом Петром Порошенко, министр торговли США Уилбур Росс говорил: "Сделка помогла укрепить позиции ключевого стратегического партнера в условиях регионального давления, направленного на подрыв интересов США". Он имел в виду попытки страны- агрессора ограничить поставки природного газа западным соседям.

В том же ключе сделку прокомментироал и Порошенко: поставки американского угля в Украину - это безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, сказал он.

Издание уточняет, что за 11 месяцев 2017 года импорт антрацита в Украину вырос до 3,05 млн тонн, в то время как в 2013 году импорт составлял 0,5 млн тонн.

Польша, которую Трамп посетил в июле, также все больше обращается к американскому углю.

Изначально Центрэнерго собиралось платить американской компании Xcoal по $113 за тонну в рамках первой поставки. Аналитики, опрошенные Reuters, сказали, что это дорого по сравнению с другими продавцами. Но затем глава Центрэнерго Олег Крземко уточнил, что цена варьировалась в зависимости от качества угля, и получилось, что предприятие заплатило около $100 за тонну (объем поставки составил 410 тыс. тонн). Коземко добавил, что сделка с Xcoal была единственным жизнеспособным вариантом для украинской компании. Издание выяснило, что два других тендера не состоялись из-за отсутствия предложений, а результаты третьего отменили. Если бы поставки шли по нему, Центрэнерго платило бы около $96 за тонну.

По словам Коземко, сделка с Xcoal, вероятно, станет началом торговых отношений Центрэнерго с Соединенными Штатами: в настоящее время компания ведет переговоры о поставках битуминозного угля, более низкого качества.

На встрече в Вашингтоне также обсуждалось военное и техническое сотрудничество США и Украины. Вскоре после этого администрация Трампа объявила, что рассматривает вопрос поставки в Украину оборонительного оружия для противодействия российской агрессии.

21 декабря администрация Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдеп одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.