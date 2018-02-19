Бессарабский рынок в Киеве будет сдавать торговые места через Prozorro

Коммунальное предприятие "Бессарабский рынок" (Киев) с 19 февраля 2018 года внедряет процедуру сдачи в аренду торговых мест через электронные аукционы Prozorro.Sale и Е-Тендер.

"Победитель торгов, проводимых с помощью Prozorro.Sale и электронной площадки Е-Тендер, получит возможность заключения договора аренды на три месяца. КП "Бессарабский рынок" стал первым в Украине, решившимся на такой шаг. Новый подход снизит коррупционные риски, поможет местным производителям реализовывать продукцию без поиска дополнительных посредников", - говорится в сообщении КП на официальной странице в Facebook.

Как сообщила пресс-служба Бессарабского рынка, готовятся к реставрации здания рынка: в 2017 году предприятие рассчиталось с долгами в сумме около 3 млн грн, что позволило перейти к указанным работам.

"Мы начали отрабатывать предложения по реставрационным работам на рынке, но этот вопрос требует детального анализа, поскольку здание Бессарабского рынка является архитектурным памятником города", - цитирует пресс-служба директора КП Николая Ковальчука.

По его словам, задолженность перед городом, составлявшая около 2 млн грн, предприятие выплачивало почти три года.

КП "Бессарабский рынок" создано в 1992 года. Относится к сфере главного управления торговли и быта Киевгоргосадминистрации. Занимается сдачей в аренду торговых площадей на Бессарабском рынке, общая площадь которих составляет 896 кв. м.

Уставный капитал КП составляет 1,9 млн грн.