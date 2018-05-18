Биткойн подешевел до минимума за месяц

Курс биткойна снижается в пятницу и, вероятно, завершит "в минусе" вторую неделю подряд, чего не происходило с начала марта, сообщает MarketWatch.

Цена криптовалюты опускалась в ходе торгов до $7931,43, что является минимальным уровнем с 18 апреля. Сейчас биткойн торгуется около $8065,84, что на 1,7% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов, по данным CoinDesk.

Курс биткойна упал более чем на 15% с достигнутого в начале мая локального максимума, когда он торговался около психологически важного уровня $10 тыс.

Другие криптовалюты также дешевеют в пятницу, в частности, Ether потерял 1,8%, Litecoin - 2,7%.

Июньские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE подешевели на 1,8% - до $8095. Цена аналогичных фьючерсов на CME снизилась на 1,4% - до $8085.