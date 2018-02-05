Биткойн упал до минимума с ноября

Курс биткойна упал в понедельник на 10%, опустившись до минимальной отметки с ноября на новости о том, что китайские регуляторы планируют заблокировать сайты, связанные с торговлей криптовалютами.

Ранее ЦБ Китая запретил работу бирж криптовалют и первичные размещения токенов (initial coin offering, ICO), однако частные лица по-прежнему могут осуществлять операции с цифровыми валютами. Зачастую такие операции осуществляются через мобильные приложения или зарубежные сайты.

Китайское издание Financial New, связанное с центробанком, не уточнило, какой именно регулятор планирует взять на себя обязанности по блокировке сайтов. При этом аналитики отмечают, что использующие цифровые валюты граждане обычно являются продвинутыми пользователями и, как правило, умеют обходить блокировки.

Курс биткойна на 18:37 МСК падает на 9,8% по сравнению с закрытием торгов в предыдущую сессию и торгуется на уровне $7300, согласно данным сайта CoinDesk. Это минимальное значение с 18 ноября.