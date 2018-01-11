Боевики "ЛНР" передали Украине часть долга за воду - ОБСЕ

Боевики так называемой "ЛНР" передали Украине часть долга за водоснабжение. Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном на сайте СММ ОБСЕ.

"На мосту южнее подконтрольного правительству н.п. Счастье (20 км к северу от Луганска) наблюдатели осуществляли мониторинг и способствовали передаче денежных средств из неподконтрольных правительству районов Луганской области к подконтрольным. Согласно полученным сообщениям, мероприятие проводилось в связи с наличием задолженности за коммунальные услуги по водоснабжению", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в августе прошлого года "ЛНР" начала погашать задолженность за воду перед Украиной.

Напомним, 26 мая Луганское энергетическое объединение отключило Попаснянский водоканал от электроснабжения за долги.