Богатейшие люди мира потеряли за день 93 млрд долларов на падении фондовых индексов

торое за неделю падение американских фондовых индексов привело к тому, что 500 самых богатых людей мира за один день потеряли 93 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным рейтинга миллиардеров Billionaires Index (BBI) агентства, 20 участников рейтинга за сутки потеряли минимум 1 млрд долларов каждый.

Так, самый богатый человек в мире - основатель компании Amazon Джефф Безос - потерял 5,3 млрд долларов своих активов, а его состояние оценивается теперь в 113,2 млрд долларов.

Состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократилось 3,5 млрд долларов, а основателя Facebook Марка Цукерберга - на 3,4 млрд долларов.

Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 млрд долларов.

Напомним, сегодня мировой фондовый рынок потерял из-за обвалов более 5 трлн долларов.

Предыдущее падение индексов случилось в понедельник утром. Тогда ведущие индикаторы фондового рынка просели в среднем на 5%.