Более 1,1 млн га украинских земель малопродуктивны

Более 1,1 млн га земель в Украине деградированы и малопродуктивны, а рекультивация осуществляются ненадлежащим образом, считает министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"В Украине насчитывается более 1,1 млн га деградированных, малопродуктивных и техногенно загрязненных земель, подлежащих консервации. В свою очередь, мероприятия по рекультивации поврежденных земель осуществляются неудовлетворительно", - приводятся его слова в пресс-релизе ФАО, посвященном проекту по противодействию процессам деградации земель, угрожающих национальной продовольственной безопасности и водоснабжению в стране.

При этом, согласно сообщению, площадь деградированных и непродуктивных сельхозземель в Украине превышает 6,5 га (20% пашни).

"Ежегодно эрозия уничтожает почти 300-600 млн тонн почвы. В зависимости от уровня процессов деградации урожайность может уменьшиться до 50%, а потери от недостачи продукции составляют более 20 млрд грн в год. В то же время сельскохозяйственный сектор Украины обусловливает появление 35-40% всех деградированных земель в стране", - говорится в сообщении.

Как отметил координатор программ развития ФАО Михаил Малков, сохранение и защита пашни от деградации и опустынивания является национальным приоритетом в Украине и является необходимым условием для обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственных земель.

Основной целью проекта ФАО в Украине, рассчитанного до конца 2021 года, является достижение баланса между процессами деградации земли и ее естественным и искусственным восстановлением. При этом отмечается, что Украина намерена восстановить деградированные земли и почвы до 2030 года