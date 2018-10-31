Большая приватизация столкнулась с сопротивлением - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает сопротивление попыткам властей провести прозрачные аукционы по продаже спецразрешений на пользование недрами, а также предупреждает о возможном сопротивлении проведению большой приватизации. Об этом премьер заявил на заседании правительства

"Мы начали аукционы по недрам. Уже провели первые аукционы. Но я знаю, что как только мы пойдем дальше и быстрее, нам будут мешать, придумывать какие- то решения судов, какие-то блокирования и так далее", - сказал Гройсман.

"Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro - здесь открыто и прозрачно, все нормально. Но большую приватизацию - мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Бардак, каждый день бардак" - возмутился премьер.

Напомним, как ранее заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, практически по всем объектам большой приватизации конкурсы по поиску нового собственника пройдут в 2019 году, а не в текущем. По материалам "Укринформ"