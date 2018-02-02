Украинские граждане стали чаще ездить на заработки в Польшу, зато миграция в Россию снизилась.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ. В Украине в последние несколько лет усилилась как внутренняя, так и внешняя трудовая миграция, что, среди прочих факторов, было обусловлено военной агрессией, макроэкономическим кризисом и ухудшением благосостояния домохозяйств, высоким уровнем молодежной безработицы.

"Больше всего украинцы уезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию. Причем в последние годы потоки украинских мигрантов в Польше существенно выросли (на фоне роста экономики Польши, упрощения правил трудоустройства, предоставления целого ряда преимуществ и возможностей для украинцев, имевших карту поляка, в конце концов упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС). Зато миграция в Россию уменьшилась, в том числе из-за сложных межгосударственных отношений", - говорится в сообщении.

В частности, по данным Eurostat, 87% разрешений на проживание, которые украинцы получили в ЕС в 2016 году, им предоставила Польша. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных Польшей в первом полугодии 2017 года, получили украинские граждане.

Как сообщалось, миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы, в частности в Польшу. Дополнительным риском активизации трудовой миграции из Украины является увеличение количества студентов, которые получают образование за рубежом.