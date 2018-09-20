Большинство украинцев еще не почувствовали улучшений - Порошенко

Президент Петр Порошенко признает, что ему не удалось выполнить многие из своих обещаний и планов, чем общество "объективно недовольно".

Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Рады 20 сентября, передает "Украинская правда".

Порошенко напомнил, что не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны, вследствие чего Украина потеряла 20% промышленного потенциала.

"Это, конечно, спровоцировало эффект домино для всей экономики... повлекло глубокий социальный кризис. Мы выстояли и возобновили рост. Однако, большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно и по регионам, и социальных и возрастных группах", - сказал глава государства.

Также к промахам он отнес то, что антикоррупционные органы, в которые "вложили немалые финансовые ресурсы налогоплательщиков" пока не работают должным образом.

"Общество разочаровано динамикой антикоррупционной борьбы и претензии людей совершенно оправданы", - сказал Порошенко.

Кроме того, по его словам, серьезные масштабы приобрела эмиграция из страны.

"Власть допустила немало просчетов в кадровой политике, а смелые эксперименты в этой области оказались не достаточно эффективными. Темпы реформ совсем не такие, как и скорость, которую мы проецировали на старте. Проблемы оказались глубже, сопротивление - сильнее, решения - сложнее", - сказал Порошенко.

Он добавил, что социально-экономические проблемы влекут за собой политические последствия, такие как угроза реванша пророссийских сил, и расцвет левого популизма, и проявления правого радикализма.

"На фоне высоких ожиданий в обществе сформировалось ощущение глубокого неудовлетворения. Даже из тех, кто уверен, что страна продвигается в правильном направлении, немало таких, кто считает, будто мы движемся зигзагообразно", - сказал Порошенко.

Он убежден, что сейчас стоит откровенно говорить о всех недостатках.

"Только не пряча голову в песок, только признавая реальные проблемы, мы можем предложить обществу реальный путь преодоления", - подытожил президент. По материалам УНИАН.