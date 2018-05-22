Цена нефти Brent превысила 80 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 22 мая 2018 года, превысила отметку в 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК. Так, по состоянию на 15:51 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 80,08 долларов за баррель. Это на 0,84% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Напомним, ранее генеральный директор французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне заявлял, что цена нефти в ближайшие месяцы может вырасти до 100 долларов за баррель. "Я не удивлюсь, увидев 100 долларов за баррель в ближайшие месяцы", - заявлял он.

