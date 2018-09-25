Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 25 сентября 2018 года, превысила отметку 82 доллара за баррель
Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 25 сентября 2018 года, превысила отметку 82 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.
По состоянию на 13:45 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 82,06 доллара за баррель. Это на 1,10% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Цены на нефть растут на ожиданиях того, что в начале ноября США восстановят санкции против энергетического сектора Ирана. В то же время после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ усилились сомнения насчет способностей других производителей нефти компенсировать уход иранского топлива с рынка.
Напомним, по состоянию на утро Brent торговалась выше 81 долларапосле бурного роста. Отметим, это значение является наивысшим за последние четыре года, цены на нефть не превышали эту отметку с осени 2014 года.
"Иран лишится значительных объемов экспорта, и, учитывая нежелание ОПЕК+ наращивать производство, рынок остается без ресурсов, необходимых для восполнения бреши в предложении", - отмечают аналитики BNP Paribas.