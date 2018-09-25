Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 25 сентября 2018 года, превысила отметку 82 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 13:45 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 82,06 доллара за баррель. Это на 1,10% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть растут на ожиданиях того, что в начале ноября США восстановят санкции против энергетического сектора Ирана. В то же время после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ усилились сомнения насчет способностей других производителей нефти компенсировать уход иранского топлива с рынка.

Напомним, по состоянию на утро Brent торговалась выше 81 долларапосле бурного роста. Отметим, это значение является наивысшим за последние четыре года, цены на нефть не превышали эту отметку с осени 2014 года.

"Иран лишится значительных объемов экспорта, и, учитывая нежелание ОПЕК+ наращивать производство, рынок остается без ресурсов, необходимых для восполнения бреши в предложении", - отмечают аналитики BNP Paribas.