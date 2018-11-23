Цена за электроэнергию может повыситься на 15%

Оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 года может вырасти более чем на 15%.

Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщила в Facebook председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

По ее словам, Энергоатом просит повысить тариф на производство электроэнергии на 65%, после чего рентабельность компании составит 38%. Это поможет увеличить доход на 27 млрд грн. А такая сумма равна почти половине фонда всех субсидий Украины.

"Чем обосновано такой стремительный рост тарифа? Компания предоставила объяснения общей численностью 22 тысячи страниц! Но такое огромное количество документов обосновывает лишь 3,5 млрд гривен средств на инвестиции", - отметила Кривенко.

Кроме того, Укргидроэнерго предлагает повысить свой тариф на 46% для увеличения дохода на 3,5 млрд гривен. Со своей стороны ТЭЦ требуют повысить тариф на 21%, чтобы обеспечить себе дополнительный доход в размере 4,6 млрд гривен.

Вопрос повышения цен на электроэнергию для генерирующих предприятий будут рассматривать сегодня. По материалам http://www.novosti-n.org/